Коллеги рассказали об убийстве украинского майора в Крыму

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, коллеги убитого говорят, что между украинскими офицерами и российскими солдатами возник конфликт.

"Майор помог разгрузить вещи капитану Ярмоленко. Они возвращались еще с одним товарищем домой, шли мимо КПП своей части. Там несут службу военнослужащие России. Они с ними поговорили. В результате этих переговоров россияне вызвали еще своих", - говорит военный.

"Сюда пришли люди с автоматами, мы их уговаривали уйти, чтобы не спровоцировать. Далее появилась еще одна группа, а затем началась стрельба", - рассказал старший летчик Сакской морской авиационной бригады Михаил Горбатюк.

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По версии крымской милиции, российские солдаты отбивались от хулиганского нападения со стороны украинских офицеров. Говорят, что те швыряли камни и били стекла, а когда появились правоохранители, спрятались в общежитии.

Напомним, в ВСУ заявили о задержании россиянами сержанта, который расстрелял украинского майора.