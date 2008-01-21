У Лавры забирают 2,5 тысячи гектаров

Киево-Печерскую Лавру лишают большого хозяйства площадью около 2500 гектаров.

Христианские угодья расположены в 40 километрах от Киева, в селе Вороньков Бориспольского района, пишет газета "Дело".

"Наличие такого количества земли под Киевом монастырь раньше не афишировал, но когда война за гектары стала очевидной, забил тревогу", - говорится в статье.

Как сообщает издание, земля в Воронькове арендуется почти у всех сельских жителей, получивших свои паи (больше 2 гектаров каждый) после развала колхоза.

Лавра пользуется земельными участками, взамен отдавая каждому жителю пшеницу и кукурузу. В перерасчете на деньги – это около 550 гривен в год.

Кроме того, отмечает издание, в качестве "бонуса" Лавра предлагает венчать и отпевать крестьян, чьи паи находятся у нее в аренде. Обряды проводит настоятель Киево-Печерской Лавры, архиепископ Вышгородский Павел.

Как пишет "Дело", в хорошие времена хозяйство приносит доход до 15 тысяч гривен в день.

Однако у хозяйства начались проблемы, после того как в селе стали появляться скупщики земли. По информации сотрудников хозяйства, они предлагают по 10-15 тысяч долларов за 1 гектар.

По подсчетам руководителя лаврского хозяйства Александра Коваленко, уже около 100 человек согласились на такие предложения. Но далеко не все признаются в содеянной продаже, и Лавра продолжает сеять хлеб уже на чужой земле.

Больше того духовенство опасается, что в один момент, либо после отмены моратория на продажу земли, либо когда конкурентные бизнес-структуры станут собственниками всей земли, церковь потеряет и землю, и хозяйство.

По словам Коваленко, так как мораторий на продажу земли все еще действует в Украине, существуют несколько схем смены земельного хозяина. Это может быть или обычная дарственная, или не погашенный вовремя кредит под залог земли.

Глава вороньковского сельсовета Игорь Заборный подтвердил, что часть крестьянских земель, арендуемых Лаврой, тем или иным способом была отчуждена. Однако, по словам председателя, он не знает, кто отчуждает землю у крестьян. "Но я не думаю, что хозяйство останется совсем без земли, ведь не все люди хотят ее сейчас продавать", - сказал Заборный.

Помимо обработки полей, служители церкви разводят в Воронькове коров и свиней. За последнее время поголовье сократилось в 3 раза из-за заражения скота туберкулезом. Летом прошлого года поголовье скота насчитывало до 1500 коров, сейчас же их 407, остальные либо пали, либо были вывезены на мясокомбинат для ликвидации.

Настоятель Лавры владыка Павел считает, что коровы были заражены умышленно.

Украинская правда