Выведенных из Крыма военнослужащих планируют обеспечить жильем в течении двух лет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного командного центра Вооруженных сил Украины Александр Розмазнин сообщил сегодня на брифинге в Кабмине.

"На протяжении двух лет мы планируем им выделить служебное жилье", - сказал он.

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Розмазнин уточнил, что проживание военных на съемных квартирах будет полностью оплачиваться за счет государства.

Он также добавил, что все семьи военнослужащих, выведенных из Крыма на материковую часть Украины, будут поставлены в очередь на получение постоянного жилья.