Одесский губернатор велел ограничить рентабельность производителей хлеба

Председатель Одесской областной государственной администрации Николай СЕРДЮК подписал четыре распоряжение, направленных на регулирование цен на хлеб и товары первой необходимости.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, Н.СЕРДЮК распорядился «установить максимальные уровни рентабельности: производства муки пшеничной высшего сорта в пределах 5%, производства хлеба пшеничного и хлеба из смеси муки пшеничной и ржаной обдирной, а также хлеба и хлебобулочных изделий для диабетиков - в пределах 3%».

Кроме того, губернатор обязал производителей декларировать изменения оптово-отпускных цен на основные продовольственные товары, а также ограничил торговые надбавки на социальные продукты питания (на хлеб - до 10%, крупы, макароны, мясо, масло, сахар – до 15%, оптовую надбавку – до 5%).

Эти меры, уверен Н.СЕРДЮК, позволят стабилизировать ценовую ситуацию на региональном рынке основных продовольственных товаров.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Одесский каравай» 15 января в очередной раз подняло цены на хлебобулочные изделия - рост цен составил от 2 до 25%. По прежним ценам можно купить лишь социальные сорта хлеба, производство которых дотирует муниципалитет.

Первый заместитель главы облгосадминистрации Николай КИСЕОЛАР 17 января заявил, что „экономических оснований для повышения цен на хлеб в Одесской области нет.

Как заявил Н.КИСЕОЛАР, со следующего понедельника «начнется заключение договоров на поставки муки из Госрезерва. И если ОАО «Одесский каравай» не вернет цены на хлеб на уровень начала октября прошлого года, муку от государства оно не получит. Мы найдем предприятие, которое займет место «Одесского каравая». Народ отдохнет от нашего главного монополиста».