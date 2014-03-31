Польские эксперты помогут Украине реализовать реформы местного самоуправления

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что делегация экспертов во главе с шефом Канцелярии Президента Республики Польша Яцеком Михайловски, прибывшая сегодня в Киев, обсудит с украинскими правительственными чиновниками практические вопросы проведения реформы местного самоуправления.

Договоренность о визите такой делегации и о дальнейшей экспертной поддержке реформы была достигнута во время недавнего визита вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гройсмана в Польшу.

Читайте такжеПольша выделит $100 млн для развития малого бизнеса Украины

«Нужно иметь убеждение, что страна хочет реализовать реформу – тогда ее можно провести быстро. Со стороны украинского правительства должен быть человек, который вместе с другими министерствами будет реализовывать эту реформу. С польской стороны таким человеком будет министр Марцин Сьвенцицки – бывший президент столичного города Варшава. Он также работал в правительстве Тадеуша Мазовецки, которое в корне изменило Польшу», – отметил Михайловски во время встречи с журналистами в аэропорту «Борисполь».

Он сообщил, что польские эксперты останутся и дальше работать в Украине. Совместно с созданной при Минрегионе рабочей группой они будут сопровождать процесс подготовки и проведения реформы.

Вместе с польской делегацией на родину вернулись также граждане Украины – Леонид Надижко и Вадим Лапко, получившие в феврале ранения во время событий на Майдане и проходившие лечение в Польше благодаря содействию польского правительства.