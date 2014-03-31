В Донецкой области автобус врезался в троллейбус, погибло 5 человек
10:54, 31 марта 2014Общество
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30 марта в 13:30 в Харцызске троллейбус маршрута №1, выезжая от конечной остановки "Силур" по улице Филатова, столкнулся с пассажирским автобусом, двигавшимся из Харцызска в сторону Макеевки.
Автобус врезался в троллейбус / ГАИ Донецкой области
Об этом сообщает издание 06257.in.ua.
Автобус двигался на футбольный матч из Харцызска в Донецк. В автобусе находилось 40 пассажиров, из них - 20 дети.
Читайте такжеВ Донецкой области молдавский микроавтобус попал в ДТП, есть погибшие По данным издания, погибло 5 пассажиров троллейбуса из 8 (две женщины: 1959, 1969 и трое мужчин: 1938, 1959 и 1968 г.р.).
Общее число пострадавших 26 человек, среди пострадавших пассажиров автобуса пятеро детей. Водители обоих транспортных средств получили травмы различной степени тяжести.
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