МЧС опубликовала расписание взрывов под Новобогдановкой

В Мелитопольском районе Запорожской области на территории 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов МЧС сегодня возобновляет уничтожение боеприпасов и порохов методом подрыва.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Запорожской области, "с 15 января 2008 года плановое уничтожение боеприпасов и порохов в специально оборудованных местах на территории 275-й артбазы возобновляется. Взрывы будут проводиться с 14.00 до 15.00 ежедневно, кроме воскресенья силами 2-го Аварийно-спасательного отряда, Центрального аварийно-спасательного отряда и тремя группами от аварийно-спасательного отряда пгт Мирное".

Как сообщал УНИАН, плановые подрывы боеприпасов с 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов были прекращены в конце декабря 2007г.

По данным пресс-службы Запорожской ОГА, с целью "дать возможность пиротехникам встретить Новый год и Рождество в кругу семьи". 11 января группы уничтожения боеприпасов возвратились под Новобогдановку и в период с 11 по 14 января проводили осмотры готовности техники, спецоборудования и т.п. подготовительные работы.