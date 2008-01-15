Киевские таможенники задержали раритетное издание Пушкина (фото)

Сотрудники Киевской региональной таможни пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины раритетного издания поэмы Александра Пушкина “Братья-разбойники”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы Государственной таможенной службы Украины, изданная еще при жизни поэта в 1827 году в Москве, книга была задекларирована как документы и скрыта в современной книге “В мире растений”. Предмет правонарушения изъят и направлен на экспертизу, которая определит его стоимость.

По факту нарушения таможенных правил составлен протокол.