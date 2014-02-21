Обновленный список погибших во время кровавых событий в Киеве
19:31, 21 февраля 2014Общество
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В интернете появился обновленный список погибших силовиков и активистов во время беспорядков в Киеве.
В ходе противостояния в Киеве за период с 18 по 20 февраля, по последним данным Министерства здравоохранения Украины, погибли 77 человек.
На странице группы Евромайдан SOS опубликована предварительная информация о погибших по состоянию на 22:30.
|1. Аратунян Георгий, Ровно, около 50 лет
|2. Байдовский Сергей Романович, Луцк, 22 года
|3. Бондарчук Сергей Николаевич, Староконстантинов Хмельницкой обл., 09.09.1961
|4. Братушко Алексей Сергеевич, Сумы, 1971
|5. Брезденюк Валерий, Винница, 50 лет
|6. Бондарев Сергей, 32 года
|7. Вайда Богдан Иванович с.Летня Львовская область 28.04.1965
|8. Васильцов Виталий Валерьевич, Киевская обл., Белая Церковь, 1977
|9. Вареница Роман Михайлович Яворовский район-Львовская область 14.12.1978
|10. Веремий Вячеслав, Киев, 32 года
|11. Войтович Назар Юрьевич, 1996 (на момент гибели - несовершеннолетний)
|12. Голоднюк Устим Владимирович, Збараж, Тернопольская обл., 1994
|13. Гриневич Эдуард Николаевич, Волынская обл., село Деребон 31.05.1985
|14. Жаловага (Жалобача - ?) Анатолий Григорьевич, Львов, 13.03.1980
|15. Гурик Роман Викторович, Ивано-Франковск, 1994
|16. Захаров Владимир Константинович, 57 лет
|17. Дворянец Антонина, Бровары, 62 года
|18. Дигдалович Андрей Иванович, с.Сокольники, Львовская обл., 03.06.1973
19. Дидыч Сергей Васильевич, Городенка, Ивано-Франковска обл., 44 года
|20. Дзявульский Николай Степанович, Шепетовка, 1958
|21. Дмитриев Игорь Федорович, с.Копанки Ивано-Франковской обл., 1984 (другие данные - 09.10.1983)
|22. Давид Кипиани, Грузия.
|23. Жеребный Владимир Николаевич, с.Вишня, Львовская обл., 06.10.1985
|24. Жеребных Анатолий Николаевич, село Рудки Львовской области.
|25. Захаров Владимир Константинович, 57 лет.
|26. Зайко Яков Яковлевич, Житомир. 73 года.
|27. Александр Капинос, Тернопольская обл., Кременец, 10.03.1984
|28. Кемский Сергей, Керчь, 1980
|29. Кищук Владимир Юрьевич, Запорожская обл., 1956
30. Костенко Игорь Игоревич, Тернопольская область, село Зубрец, 31.12.1991
|31. Корнеев Анатолий Петрович, с.Гавриловцы Каменец-Подольского района
|32. Корчак Андрей, Львовская обл., Стрый, 32 года (другие данные - 17 лет и 49)
|33. Коцюба Виталий Николаевич, Львов, 07.07.1982
|34. Креман Иван, Кременчуг
|35. Кульчицкий Владимир Станиславович, Киев, 1949
|36. Моисей Василий Михайлович, с.Киверцы Волынской обл., 23.03.1992
|37. Мовчан Андрей Сергеевич, Киев, 1980
|38. Наумов Владимир Григорьевич, село Шевченко Донецкой области, 9.03.1970
|39. Никуличев Роман, Киев. 21 год
|40. Опанасюк (Опонасюк - ?) Валерий Адамович, Ровно
|41. Паращук Юрий, Харьков, 1966
|42. Пасхалин Юрий Александрович, Черкасская обл., 1984
|43. Павлюк Владимир, Коломыя. Около 40 лет.
|44. Плеханов Александр Викторович, 1991
|45. Полянский Леонид Петрович, около 35 лет
|46. Саенко Андрей Степанович, Фастов, Киевская обл., 1962
|47. Сердюк Игорь, Кременчуг, Полтавская обл., 40 лет
|48. Смолинский (Смолянский - ?) Виталий Витальевич, Уманский район, с. Фурмановка (Фурманы - ?)
|49. Смиленко Виктор, Кировоградская область, Бобринецкий район, с.Борисовка. 1961
|50. Сольчаник Богдан Зиновьевич, Старый Самбор, Львовская обл., 25.07.1985
|51. Ткачук Игорь Михайлович, с. Большая Каменка, Ивано-Франковска обл., 1975
|52. Тарасюк Иван Николаевич. Волынская область, пгт Олыка. 1993
|53. Точин Роман, Львовская обл., Ходоров 1969
|54. Тур Иван Иванович, Городок, Львовская обл., 21.07.1973
|55. Ушневич Олег Михайлович, Дрогобыч, 1982
56. Храпаченко Александр Владимирович, Здолбунов (Ровно - ?), 18.09.1987
|57. Хурция Зураб, 29.07.1960
|58. Чаплинский Влад (Владимир - ?). Обухов
|59. Черненко Андрей, 35 лет
|60. Чмиленко Виктор Иванович, Кировоградская обл., с.Борисовка, 1961
|61. Царек Александр Николаевич, с. Калиновка, Киевская обл.
|62. Шаповал Сергей Борисович, Киев, 1969 (1968 - ?)
|64. Шинко Максим, Винница, 33 года
|65. Шилинг Иосиф Михайлович, 14.02.1953 (или 1952)
|66. Щербанюк Александр Николаевич, Черновцы, 02.01.1968
|67. Мельничук Владимир Валерьевич 1974 год.
Погибшие милиционеры:
|67. Булитка Василий Витальевич, Киев, 1986
|68. Власенко Дмитрий Александрович, Крым, 1982
|69. Гончаров Виталий Иванович, Крым, 1989
|70. Евтушок Владимир Владимирович, Киев, 1971
|71. Иваненко Алексей Николаевич, Харьков, 1977
|72. Савицкий Петр Анатольевич, Киев, 1972
|73. Спичак Сергей, Бердянск
|74. Теплюк Иван Иванович, Чернигов, 1993
|75. Третьяк Максим Леонидович, Чернигов, 1993
|76. Федюкин Андрей Васильевич, Крым, 1972
|77. Цвигун Сергей Витальевич, Запорожье, 1990
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