Обновленный список погибших во время кровавых событий в Киеве

В ходе противостояния в Киеве за период с 18 по 20 февраля, по последним данным Министерства здравоохранения Украины, погибли 77 человек.

На странице группы Евромайдан SOS опубликована предварительная информация о погибших по состоянию на 22:30.

1. Аратунян Георгий, Ровно, около 50 лет 2. Байдовский Сергей Романович, Луцк, 22 года 3. Бондарчук Сергей Николаевич, Староконстантинов Хмельницкой обл., 09.09.1961 4. Братушко Алексей Сергеевич, Сумы, 1971 5. Брезденюк Валерий, Винница, 50 лет 6. Бондарев Сергей, 32 года 7. Вайда Богдан Иванович с.Летня Львовская область 28.04.1965 8. Васильцов Виталий Валерьевич, Киевская обл., Белая Церковь, 1977 9. Вареница Роман Михайлович Яворовский район-Львовская область 14.12.1978 10. Веремий Вячеслав, Киев, 32 года 11. Войтович Назар Юрьевич, 1996 (на момент гибели - несовершеннолетний) 12. Голоднюк Устим Владимирович, Збараж, Тернопольская обл., 1994 13. Гриневич Эдуард Николаевич, Волынская обл., село Деребон 31.05.1985 14. Жаловага (Жалобача - ?) Анатолий Григорьевич, Львов, 13.03.1980 15. Гурик Роман Викторович, Ивано-Франковск, 1994 16. Захаров Владимир Константинович, 57 лет 17. Дворянец Антонина, Бровары, 62 года 18. Дигдалович Андрей Иванович, с.Сокольники, Львовская обл., 03.06.1973 19. Дидыч Сергей Васильевич, Городенка, Ивано-Франковска обл., 44 года 20. Дзявульский Николай Степанович, Шепетовка, 1958 21. Дмитриев Игорь Федорович, с.Копанки Ивано-Франковской обл., 1984 (другие данные - 09.10.1983) 22. Давид Кипиани, Грузия. 23. Жеребный Владимир Николаевич, с.Вишня, Львовская обл., 06.10.1985 24. Жеребных Анатолий Николаевич, село Рудки Львовской области. 25. Захаров Владимир Константинович, 57 лет. 26. Зайко Яков Яковлевич, Житомир. 73 года. 27. Александр Капинос, Тернопольская обл., Кременец, 10.03.1984 28. Кемский Сергей, Керчь, 1980 29. Кищук Владимир Юрьевич, Запорожская обл., 1956 30. Костенко Игорь Игоревич, Тернопольская область, село Зубрец, 31.12.1991 31. Корнеев Анатолий Петрович, с.Гавриловцы Каменец-Подольского района 32. Корчак Андрей, Львовская обл., Стрый, 32 года (другие данные - 17 лет и 49) 33. Коцюба Виталий Николаевич, Львов, 07.07.1982 34. Креман Иван, Кременчуг 35. Кульчицкий Владимир Станиславович, Киев, 1949 36. Моисей Василий Михайлович, с.Киверцы Волынской обл., 23.03.1992 37. Мовчан Андрей Сергеевич, Киев, 1980 38. Наумов Владимир Григорьевич, село Шевченко Донецкой области, 9.03.1970 39. Никуличев Роман, Киев. 21 год 40. Опанасюк (Опонасюк - ?) Валерий Адамович, Ровно 41. Паращук Юрий, Харьков, 1966 42. Пасхалин Юрий Александрович, Черкасская обл., 1984 43. Павлюк Владимир, Коломыя. Около 40 лет. 44. Плеханов Александр Викторович, 1991 45. Полянский Леонид Петрович, около 35 лет 46. Саенко Андрей Степанович, Фастов, Киевская обл., 1962 47. Сердюк Игорь, Кременчуг, Полтавская обл., 40 лет 48. Смолинский (Смолянский - ?) Виталий Витальевич, Уманский район, с. Фурмановка (Фурманы - ?) 49. Смиленко Виктор, Кировоградская область, Бобринецкий район, с.Борисовка. 1961 50. Сольчаник Богдан Зиновьевич, Старый Самбор, Львовская обл., 25.07.1985 51. Ткачук Игорь Михайлович, с. Большая Каменка, Ивано-Франковска обл., 1975 52. Тарасюк Иван Николаевич. Волынская область, пгт Олыка. 1993

53. Точин Роман, Львовская обл., Ходоров 1969 54. Тур Иван Иванович, Городок, Львовская обл., 21.07.1973 55. Ушневич Олег Михайлович, Дрогобыч, 1982 56. Храпаченко Александр Владимирович, Здолбунов (Ровно - ?), 18.09.1987 57. Хурция Зураб, 29.07.1960 58. Чаплинский Влад (Владимир - ?). Обухов 59. Черненко Андрей, 35 лет 60. Чмиленко Виктор Иванович, Кировоградская обл., с.Борисовка, 1961 61. Царек Александр Николаевич, с. Калиновка, Киевская обл. 62. Шаповал Сергей Борисович, Киев, 1969 (1968 - ?) 64. Шинко Максим, Винница, 33 года 65. Шилинг Иосиф Михайлович, 14.02.1953 (или 1952) 66. Щербанюк Александр Николаевич, Черновцы, 02.01.1968 67. Мельничук Владимир Валерьевич 1974 год.



Погибшие милиционеры:

67. Булитка Василий Витальевич, Киев, 1986 68. Власенко Дмитрий Александрович, Крым, 1982 69. Гончаров Виталий Иванович, Крым, 1989 70. Евтушок Владимир Владимирович, Киев, 1971 71. Иваненко Алексей Николаевич, Харьков, 1977 72. Савицкий Петр Анатольевич, Киев, 1972 73. Спичак Сергей, Бердянск 74. Теплюк Иван Иванович, Чернигов, 1993 75. Третьяк Максим Леонидович, Чернигов, 1993 76. Федюкин Андрей Васильевич, Крым, 1972 77. Цвигун Сергей Витальевич, Запорожье, 1990



