Погода на понедельник

В ближайшие дни в Украине существенных осадков не ожидается.

Как сообщает украинский Гидрометцентр, на дорогах местами гололедица. Ветер южного направления, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в понедельник без осадков. Температура ночью 1-3 мороза, днем 0-2 тепла, передает ICTV.

Температура в восточной части 14 января ночью 12-17 мороза, днем 2-7 мороза, 15-16 января повышение температуры на 3-5 градусов; на остальной территории ночью 1-7 мороза, в прикарпатских областях, степной части Крыма и Приазовье местами 10-12 мороза, днем от 3 мороза до 3 тепла, на крайнем юге и западе 4-10 тепла