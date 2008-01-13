Двое осужденных Сокальской колонии облили себя бензином и подожгли

Винницкая правозащитная группа заявляет, что сегодня, 13 января 2008 года, в 10 часов утра двое осужденных отряда №1 Сокальской исправительной колонии №47 Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний облили себя бензином и подожгли.

Об этом УНИАН сообщил координатор Винницкой правозащитной группы Дмитрий ГРОЙСМАН. По его данным, осужденные совершили акт самосожжения, протестуя против жестоких условий содержания, нечеловеческого обращения администрации колонии и требуя немедленно провести экспертизу питьевой воды в колонии, которая не отвечает вкусовым качествам и гигиеническим показателям.

Информации о состоянии здоровья пострадавших осужденных Винницкая правозащитная группа на данный момент не имеет. Винницкая правозащитная группа призывает немедленно расследовать чрезвычайное происшествие в Сокальской колонии №47 с привлечением общественности и представителей Уполномоченного ВР по правам человека.