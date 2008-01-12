Россия прекратила производство того диоксина, которым отравили Ющенко

Генеральная прокуратура Украины на свой запрос получила ответ из Генпрокуратуры Российской Федерации, в котором отмечается, что диоксин той формулы, который обнаружен в организме Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, на территории России не производится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

«Мы получили ответ, и российская сторона сообщает, что диоксин с той формулой, которую мы указали в нашем письме, у них не производится», - сказал он, добавив при этом, что в полученном сообщении указано, что диоксин, формула которого интересует украинскую сторону, производился в России когда-то раньше, однако за пределы страны не вывозился.

В то же время А.Медведько заметил, что на днях Генпрокуратура направила российским коллегам еще одно письмо с просьбой дать уточненный ответ.