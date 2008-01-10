Огрызко предупредил Черномырдина о нежелательных последствиях

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что тональность последних заявлений России относительно истории Украины, языковой политики и ситуации с обеспечением прав национальных меньшинств может навредить динамическому развитию украинско-российских отношений.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Сегодня в МИД Украины был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Виктор ЧЕРНОМЫРДИН для встречи с министром иностранных дел Владимиром ОГРЫЗКО.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы украинско-российских отношений и графики двусторонних контактов на ближайший период

Кроме того, внимание Посла Российской Федерации было обращено на то, что тональность последних заявлений российской стороны относительно истории Украины, языковой политики и ситуации с обеспечением прав национальных меньшинств может навредить динамическому развитию украинско-российских отношений.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд постановил, что с 24 декабря в 2007 г. все иностранные фильмы должны дублироваться или озвучиваться только украинским языком. Государственная служба кинематографии отныне не имеет права давать разрешение на демонстрацию фильма, если он не дублируется, озвучен или субтитрует украинским языком. Причем это касается всех фильмокопий без исключения.

Департамент информации и печати МИД России раскритиковал такое решение Конституционного Суда Украины. По мнению российского МИД, «это стало очередным подтверждением нежелания украинских властей полностью и добросовестно выполнять свои международные обязательства. Такие действия в отрасли кинематографии не отвечают п.4 ст. 11 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, что предусматривает поощрение властями распространения кино-продукции на языках меньшинств».

МИД РФ «тревожит и общая ситуация с осуществлением Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Например, принятые в соответствии с Хартией решения областных и городских властей ряда регионов Украины о предоставлении русскому языку статуса регионального признаны не соответствующими Конституции страны, и опротестованы прокуратурой».

В комментарии российский МИД «вынужден» констатировать, что Украина «опять пытается проигнорировать международные обязательства государств «воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели, если оно (государство) подписало договор».

Ранее, 14 декабря 2007 года, МИД России выразило обеспокоенность в связи с "антироссийскими проявлениями" в Украине. «В России глубоко обеспокоены усилением откровенно националистических, антироссийских и русофобских настроений и проявлений в Украине. Фактически речь идет о попытках использования сложных периодов нашей общей истории для получения мгновенных политических выгод в угоду сомнительным идеологическим установкам», - шла речь в заявлении.