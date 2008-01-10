Сегодня ГАИ начинает профилактическую отработку автодорог

Во исполнение Указа Президента Украины от 20 ноября 2007 года № 1121/2007 “О безотлагательных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения” и стабилизации состояния аварийности на автодорогах государства в течение месяца, с 10 января по 10 февраля текущего года, подразделениями Госавтоинспекции проводится широкомасштабная оперативно-профилактическая отработка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ МВД Украины, создано 300 мобильных групп, которые немедленно будут реагировать на все нарушения требований Правил дорожного движения его участниками. При этом, основные усилия сотрудников ГАИ направляются на выявление именно грубых нарушений существующих правил, которые могут повлечь тяжелые последствия.

Отработкой охвачены не только областные центры, большие города и магистральные автодороги, не останутся вне поля зрения и райцентры и автодороги местного значения.

Ежесуточно обеспечено дежурство опытных экспертов-криминалистов, которые смогут оперативно провести необходимые исследования задержанных по подозрению в подделке документов водителей и на транспортные средства, а также номерных узлов и агрегатов автомобилей.

Во время проведения отработки будет уделяться внимание и раскрытию преступлений по линии уголовного розыска, в частности, выявлению фактов незаконной перевозки оружия, взрывчатки и наркотических веществ. Для осуществления этих мер в помощь подразделам Госавтоинспекции выделены наряды милиции быстрого реагирования "Беркут".

В течение прошлого года в Украине было зарегистрировано свыше 60 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 9193 чел. и свыше 76 тысяч - получили травмы. Эти цифры в среднем на 20% превышают показатели прошлого года. Анализ роста аварийности в государстве свидетельствует, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий является грубое игнорирование требований Правил дорожного движения всеми категориями его участников как водителей, так и пешеходов.

Основными видами нарушений, приводящими к совершению дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями, являются управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также нарушение правил проезда перекрестков.