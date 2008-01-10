Верховный Суд признал незаконной приватизацию ”Лугансктепловоза”

Судебная палата по хозяйственным делам Верховного Суда Украины отказала Фонду государственного имущества Украины, ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод", ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" в связи с отсутствием оснований в возбуждении производства по пересмотру постановления Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) от 8 ноября в 2007 г. по делу о продаже пакета акций ОАО "ХК Лугансктепловоз".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВСУ.

Указанным постановлением ВХСУ оставлено без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, согласно которым приватизация 76% пакета акций ОАО "ХК "Лугансктепловоз" состоялась со значительными нарушениями действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины подал 28 ноября 2007 года кассационную жалобу в Верховный Суд, которой оспорил решение Высшего хозяйственного суда о незаконности приватизации 76% акций ОАО “ХК «Лугансктепловоз» в Верховном Суде Украины.

8 ноября 2007 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационные жалобы Фонда государственного имущества, ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод», ОАО «ХК «Лугансктепловоз» и оставил без изменений судебные решения судов первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора купли-продажи 76% акций ОАО “ХК «Лугансктепловоз».

Таким образом, суды первой, апелляционной и кассационной инстанций подтвердили незаконность приватизации ОАО ХК "Лугансктепловоз".

7 августа 2007 года Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение отказать в удовлетворении апелляции Фонда государственного имущества Украины на решение Хозяйственного суда Киева от 25 июня 2007 года о частичном удовлетворении иска ОАО «Днепровагонмаш» и признании недействительным договора купли-продажи 76% акций ОАО “ХК «Лугансктепловоз».

В решении Хозяйственного суда Киева, в частности, сказано, что суд постановил признать недействительным решение Фонда госимущества от 26 сентября - 2 октября 2006 года в части недопущения ОАО «Днепровагонмаш» к участию в конкурсе по продаже акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз». Также Хозсуд Киева решил признать недействительным приказ ФГИУ от 22 марта 2007 года «О возобновлении конкурса по продаже пакета акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз». В своем решении от 25 июня 2007 года суд постановил признать недействительным решение ФГИУ об определении победителя конкурса по продаже пакета акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз» и признать недействительным договор купли-продажи 76% акций предприятия между ФГИУ и ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Российская Федерация).

Справка УНИАН. 23 марта 2007 года Фонд госимущества провел конкурс по продаже 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз” с открытым предложением цены по принципу аукциона. По итогам конкурса, победителем было признано ОАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), которое предложило за пакет 292 млн. 505 тыс. грн. при стартовой цене пакета 292 млн. грн.

На участие в конкурсе подавали заявки четыре компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" (Россия, Московская область); АО "Днепровагонмаш" (г. Днепродзержинск); ОАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (г. Марганец, Днепропетровская область); ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" (Россия, г. Брянск, правопреемник ЗАО "Производственная компания "Брянский машиностроительный завод").

Однако к конкурсу были допущены только две аффилированные между собой компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" и ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод".

25 июня 2007 года Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск ОАО «Днепровагонмаш», признав недействительным договор купли-продажи 76% акций ОАО “ХК «Лугансктепловоз» и обязав покупателя - ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» - вернуть акции Фонду государственного имущества. Фонд госимущества подал апелляцию на данное судебное решение.