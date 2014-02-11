Украина отстает от соседей во всех международных рейтингах, кроме английского языка

Единый рейтинг где Украина наравне с развитыми государствами - знание английского языка. Украина занимает 27 место, у Японии - 26. По всем другим показателям наша страна - "в хвосте" планеты.

Как предполагают Тексти.оrg.ua, такое положение является одной из причин нынешней революции. С английским языком украинцы знают, как живет мир, и тоже хотят нормально организовать жизнь у себя.

В некоторых рейтингах Украину опережают даже Беларусь и Россия.

Так, в ежегодном всемирном Индексе развития человеческого потенциала, составляемом ООН, Украина лишь на 78 месте, Россия - на 55, а Беларусь - на 50. Этот индекс создан чтобы оценить уровень бедности, грамотности, образования, средней продолжительности жизни и других социальных показателей страны.

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Относительно удовлетворенности жизнью, то среди наших соседей только румыны оказались более несчастными. Опять же, в этом показателе восточные и северные соседи опережают Украину, не говоря уже о западных, которые впереди чуть ли не на 30 позиций.

Украина отстает также по показателям легкости ведения бизнеса и внедрения инноваций. Однако по уровню конкурентоспособности, свободы слова и знания английского языка обгоняет Россию.

Тем не менее, неизменными соседями Украины в международных рейтингах остаются такие страны, как Монголия, Алжир, Перу, Гана и Папуа Новая Гвинея.