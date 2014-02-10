Украинцы меняют письма и подписку газет на разговоры по телефону

16:47, 10 февраля 2014
Общество
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Количество писем, отправленных через украинские почтовые отделения, в 2013 году по сравнению с 1980 годом сократилось почти в 6 раз – до 309,8 млн штук. 

Украинцы пишут письма все реже и реже

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, число отправленных посылок через предприятия отрасли связи в прошлом году по сравнению с 1980 годом сократилось почти в 2 раза – до 19,5 млн штук.

При этом количество отправленных газет и журналов в 2013 году снизилось почти в 10 раз – до 917,5 млн штук, а количество телеграмм сократилось почти в 100 раз - до 900 тыс.

Число денежных переводов и пенсионных выплат снизилось на 25% - до 115,1 млн переводов.

В свою очередь, количество междугородных телефонных переговоров (включая международные), предоставленных предприятиями отрасли связи, в 2013 году по сравнению с 1980 годом увеличилось в 17 раз – до 5,2 млрд звонков.

Как сообщал УНИАН, доходы предприятий отрасли связи Украины, полученные от предоставления услуг в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, снизились на 2,8% - до 52,492 млрд грн.

Если в СССР в 1980 году единственным предприятием связи, предоставляющим все виды почтовой, телеграфной и телефонной связи, была государственная почта, то на сегодняшний день помимо «Укрпочты» такие услуги предоставляют ещё и частные украинские и зарубежные компании.

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