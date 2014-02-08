В Воскресенье по всей Украине днем будет плюсовая температура

В южных областях пасмурно, преимущественно небольшой дождь. сообщает meteoprog.ua. Ночные показатели температуры будут около +2…+7 тепла, днем температура воздуха составит +6…+9 выше нуля.

На востоке страны пасмурно, небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью температура опустится до -6…-1 градусов. Днем на столбике термометра будет около +2…+4 выше нуля.

Читайте такжеВ Украину пришла весна: температура сегодня поднимется до 7° теплаВ северных областях пасмурно, без осадков. Ночью ожидается небольшие заморозки до -4…0 градусов, днем температурные показатели будут около +3 тепла.

В центральной части ожидается пасмурная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит -3…+1 градусов, днем показатели будут около +2…+5 градусов.

На Западной Украине будет облачно, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит +2…+7 градусов, ночью температура опустится до -3…+2 градусов.