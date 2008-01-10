Депутаты просят Ющенко сделать Бандеру Героем Украины

Ивано-Франковский областной совет просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО присвоить почетное звание Героя Украины выдающемуся политическому и общественному деятелю Степану Бандере (посмертно).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня приняли депутаты облсовета на 18-й сессии. «Ввиду значительного личного вклада Степана Бандеры в национально-освободительное движение украинского народа за независимость, значение его политического наследия и роли в национальном и духовном возрождении Украинского государства, уважение и признание у украинского народа, яркий пример высокого служения нации и государству и в связи со 100-летием со дня его рождения, учитывая решение постоянной комиссии областного совета по вопросам информационной политики, деятельности средств массовой информации и свободы слова, областной совет решил: Обратиться с ходатайством к Президенту Украины о присвоении почетного звания Героя Украины выдающемуся политическому и общественному деятелю Степану Бандере (посмертно)», - говорится в решении сессии.

Депутаты также одобрили соответствующее обращение областного совета к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО. Они в своем ходатайстве, в частности напоминают, что “2008 год в Ивано-Франковской области, в соответствии с решением областного совета, объявлен Годом Степана Бандеры – великого сына Украины, проводника нации, само имя которого стало символом борьбы за независимость Украинского государства». Депутаты отмечают, что С.Бандера в 1939 году возглавил Организацию Украинских Националистов. «Его деятельность была направлена на то, чтобы, использовав противоборство двух хищников истории, добиться независимости Украины, - говорится в обращении. – 30 июня 1941 года Национальное Собрание во Львове провозгласило Акт восстановления Украинского государства. Во Львов прибыла команда СД и спецгруппа гестапо для «ликвидации заговора украинских самостийников». Проводник ОУН Степан Бандера был арестован и находился в концлагере до конца 1944 года. В концлагере Освенцим по-зверски были замучены два брата Степана Бандеры – Олекса и Василь». Авторы обращения подчеркивают, что «с именем Степана Бандеры тесно связана вооруженная борьба сотен тысяч украинцев в рядах Украинской Повстанческой Армии, ставшей яркой страницей борьбы народа за национальное и социальное освобождение». «Уничтожив Проводника ОУН физически, советская пропаганда пыталась очернить имя Степана Бандеры и его соратников, - говорится в обращении. – Ради этого был раскручен маховик дезинформации и лжи. Но опорочить имя этого Великого человека, который положил жизнь на алтарь Украины, не удалось и не удастся никогда». По мнению депутатов облсовета, имя Степана Бандеры «стало символом несокрушимости, непокоренности и мужества, символом сыновней любви к Украине».

Справка УНИАН. Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угрынив Калушского уезда Ивано-Франковской области в семье священника. Был убит агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене (Германия) 15 октября 1959 года.