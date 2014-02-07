Работодателя водителя маршрутки, виновного в кровавом ДТП в Сумской области, лишат лицензии

В Сумской области перевозчика лишат лицензии на маршрут, на котором пассажирский микроавтобус попал под поезд, что привело к гибели 12 человек.

Как сообщили УНИАН в управлении инфраструктуры Сумской областной государственной администрации, документы по лишению перевозчика лицензии на маршрут «Сумы – Анновка-Вировская» направлены в территориальное управление Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте. Данный перевозчик - частный предприниматель - обслуживал только один маршрут.

«В настоящее время мы подыскиваем перевозчика, который бы временно, по трудовому соглашению, взялся обслуживать этот маршрут, но после ужасной аварии на нем никто пока еще не соглашается предоставлять свой транспорт для перевозки людей в этом направлении», - отметили в ОГА.

В ООО «Сумыоблавтотранс» УНИАН подтвердили, что маршрут «Сумы – Анновка-Вировская», на котором маршрутка во время пересечения железнодорожного переезда попала под поезд, с момента аварии не обслуживается.

«Из Сум в Анновку-Вировскую ежедневно выполнялись три рейса, однако после того, как там произошла авария, маршрутки в этом направлении не ходят», – отметил заместитель генерального директора ООО Николай Попов.

Читайте такжеРеабилитация пострадавших в ДТП в Сумской области займет до 4 месяцев - главный хирург

Как сообщал УНИАН, 4 февраля на железнодорожном переезде «23 км» перегона «Выры-Амбары (Сумская область)», оборудованном автоматической сигнализацией, которая исправно работала, произошло столкновение маршрутного автобуса с дизель-поездом №847 сообщением «Харьков-Ворожба». В автобусе находились 18 пассажиров и водитель, погибли 12 человек, 6 - травмированы. Открыто уголовное производство. В ходе допроса водитель признал свою вину, он арестован. Ход следствия контролируется прокуратурой Сумской области.

По информации прокуратуры Сумской области, было установлено, что с перевозчиком, которому принадлежал этот маршрутный автобус, водитель сотрудничает с ноября прошлого года, но на данном маршруте работал только второй день, а до этого времени был задействован в ремонтных работах. Перевозчик также сообщила, что с водителем еще не успела заключить трудовой договор, поскольку хотела окончательно убедиться в том, что он способен выполнять работы по перевозке пассажиров.