Водитель маршрутки признал свою вину в ДТП с 12 жертвами в Сумской области

В Сумах во время допроса водитель маршрутки, которую протаранил поезд на железнодорожном переезде Амбары - Выры Южной железной дороги в Белопольском районе Сумской области, признал свою вину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Согласно сообщению, во время допроса водитель объяснял свой поступок тем, что его отвлекло яркое солнце и сельскохозяйственная техника, которая стояла за железнодорожным переездом, а потому он не увидел поезда. К тому же, ему казалось, что на этом переезде поезда курсируют не так уж и часто. Звуковой сигнал машиниста он услышал уже когда находился в пяти метрах от локомотива, впрочем решил проскочить через переезд.

«Удар пришелся на заднюю часть автобуса, а потому как раз и выжили пассажиры, которые находились в передней части. Самого водителя, по его же словам, от мощного удара выбросило из кабины, а вместе с ним из маршрутки выбросило еще нескольких людей. Во время допроса он сообщил, что сразу подбежал к пострадавшим, чтобы оказать первую помощь, остановить кровотечение, и вместе с другими людьми, которые вышли из поезда, пытался извлечь пострадавших из-под обломков покореженной маршрутки. После чего был задержан сотрудниками Госавтоинспекции в Сумской области для дачи объяснений», - говорится в сообщении.

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Установлено, что с перевозчиком, которому принадлежал этот маршрутный автобус, водитель сотрудничает с ноября прошлого года, впрочем, если к этому времени он был задействован в ремонтных работах, то на данном маршруте работал второй день и был на испытательном сроке.

«Перевозчик подтвердила, что с водителем еще не успела заключить трудового договора, поскольку хотела окончательно убедиться в том, что он способен выполнять работы по перевозке пассажиров. Во время проверки также установлено, что у водителя были необходимые документы, а именно удостоверение водителя с открытой соответствующей категорией. По результатам медицинского обследования в крови гражданина Л. не было обнаружено содержания алкоголя и наркотических веществ. Во время допроса свою вину он признал», - отмечает пресс-служба областной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля около 15 часов на железнодорожном переезде «23 км» перегона Водовороты-Кладовые (Сумская область), оборудованном автоматической сигнализацией, которая исправно работала,произошло столкновение маршрутного автобуса с дизель-поездом№847 сообщением «Харьков-Ворожба». В автобусе находилось 18 пассажиров и водитель, погибли 12 человек, 6 - травмированы. Открыто уголовное производство. Ход следствия контролируется прокуратурой Сумской области.