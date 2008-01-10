Европейский суд займется Скниловской трагедией

Европейский суд по правам человека взял к рассмотрению обращение 90 потерпевших в Скниловской авиакатастрофе на Львовщине

Рассмотрение дел должно состояться в январе, сообщил Радио Свободапредседатель общественной организации «Скниловская трагедия» Стефан Козак.

Потерпевшие обратились в Европейский суд по правам человека с требованием, чтобы государство Украина официально извинилось перед ними, а также чтобы выплатило материальную компенсацию.

«Требование к государству Украины, что оно дискриминировала своих граждан в сравнении с гражданами России и Израиля, которым за авиакатастрофу над Черным морем, когда ракетой сбили пассажирский самолет, выплатили по 200 тысяч долларов», – отметил Стефан Козак.

27 июля 2002 года на военном аэродроме Скнилов во Львове в результате падения самолета СУ-27 погибли 77 человек, в том числе 28 детей. Еще 500 человек признаны судом потерпевшими.

В настоящее время наказание в тюрьме отбывает только пилот Владимир Топонар.