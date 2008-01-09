Кабмин определил квоты экспорта золота и серебра
18:17, 09 января 2008Общество
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1000 и 80 килограмм, соответственно
Кабинет Министров определил объемы квот экспорта золота и серебра на 2008 год.
Как сообщается на сайте Кабмина, согласно постановлению №1411 от 29 декабря 2007 года, квота на экспорт серебра, включая серебро, покрытое золотом или платиной в необработанном или полуобработанном виде или в виде порошка (кроме банковских металлов), в 2008 году составит 1000 кг.
Квота на экспорт золота, включая золото, покрытое платиной, в необработанном или полуобработанном виде или в виде порошка (кроме банковских металлов), в этом году определена в 80 кг.
Квота на экспорт отходов и лома серебра намечена в 300 кг, на отходы и лом золота - 200 кг.
Лицензии на экспорт золота и серебра выдаются Министерством финансов.
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