Кабмин определил квоты экспорта золота и серебра

Кабинет Министров определил объемы квот экспорта золота и серебра на 2008 год.

Как сообщается на сайте Кабмина, согласно постановлению №1411 от 29 декабря 2007 года, квота на экспорт серебра, включая серебро, покрытое золотом или платиной в необработанном или полуобработанном виде или в виде порошка (кроме банковских металлов), в 2008 году составит 1000 кг.

Квота на экспорт золота, включая золото, покрытое платиной, в необработанном или полуобработанном виде или в виде порошка (кроме банковских металлов), в этом году определена в 80 кг.

Квота на экспорт отходов и лома серебра намечена в 300 кг, на отходы и лом золота - 200 кг.

Лицензии на экспорт золота и серебра выдаются Министерством финансов.