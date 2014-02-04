Среди погибших и пострадавших в страшном ДТП на Сумщине - 7 учителей и ученик школы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Фейсбуке написала начальник управления образования и науки Сумской облгосадминистрации Инесса Песоцкая.

«Сегодня в 15:28 на железнодорожном переезде вблизи сел Беланы и Выры Белопольского района произошло столкновение пригородного поезда Сумы- Ворожба с рейсовым маршрутным автобусом Ганновка-Сумы. В результате аварии погибли 12 человек. Среди погибших 4 учителя Белановской общеобразовательной школы I-III ступеней Белопольского районного совета и ученик 9 класса этой школы. Еще три учителя находятся в Сумской областной клинической больнице. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших по поводу тяжелой утраты, а пострадавшим в результате ужасной аварии желаю скорейшего выздоровления. Помолимся за их жизни», - написала Песоцкая.

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Как сообщал УНИАН, авария произошла во вторник, 4 февраля: пассажирский дизель- поезд № 847 сообщением «Харьков-Сумы-Ворожба» сбил маршрутный микроавтобус.

По предварительной информации, поезд протащил маршрутку по железнодорожному полотну около 300 метров.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры Сумской области, в результате аварии 12 человек погибли на месте происшествия, еще одна пассажирка позднее скончалась в больнице.