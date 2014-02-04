Мобильными телефонами владеют 88% украинцев - исследование

Согласно проведенному опросу, 51% жителей Украины имеют только личный мобильный телефон, а 37% граждан являются владельцами одновременно и мобильного, и домашнего телефонов. При этом только домашний телефон есть у 6,1% опрошенных украинцев, а ни одного устройства нет у каждого семнадцатого респондента (5,9%).

По данным института, наибольший прирост пользователей исключительно мобильной связи произошел среди жителей сел и составил 62% всего сельского населения (рост на 6,5%). При этом проникновение мобильной связи среди городских жителей страны в конце 2013 года составляло 46% (рост на 3%).

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Наиболее активными пользователями мобильных телефонов в прошлом году являлись мужчины (52% от общего количества опрошенных) и молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (66%).

В свою очередь, только стационарным домашним телефоном чаще пользуются люди в возрастной группе 70 лет и старше (25,5%).

В ходе проведения исследования в период с февраля по ноябрь 2013 года было опрошено более 2 тыс. респондентов, проживающих на всей территории Украины, в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Справка УНИАН. Киевский международный институт социологии (КМИС) — это частная украинская компания, которая сотрудничает с Национальным университетом «Киево-Могилянская академия». КМИС был основан в 1990 году как исследовательский центр Социологической ассоциации Украины, а с 1992 года преобразован в частное предприятие.

На сегодняшний день в состав КМИС входят департаменты, которые специализируются на проведении социально-экономических, маркетинговых, политических исследований, исследований здоровья, а также департамент консалтинга и аудита исследований.