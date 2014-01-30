В Херсонской области перекрыли дорогу

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД.

Согласно сообщению, сегодня, 30 января, в юго-восточной части Херсонской области (Генический район) из-за усиления скорости ветра до 15-20 м/с поднялся уровень воды в Азовском море, в результате чего на участках км 1 - 1 км +700 м, км 3 - 3 км + 300 м автодороги О- 220706 Геническ - Стрелковое начался перелив воды через проезжую часть. Учитывая природные факторы данной местности, при строительстве автодороги предусмотрено два участка для возможного перелива высоких вод с Азовского моря в залив Сиваш.

Читайте такжеИз-за плохой погоды в десяти регионах Украины затруднено движение на дорогахВ связи с этим ограничено движение автотранспортных средств к 4-м населенным пунктам, расположенным на Арабатской стрелке: с. Геническая горка, с. Счастливцево, с. Приозерное, с. Стрелковое.

В районе перелива организовано круглосуточное дежурство нарядов ГАИ, сотрудников Генического РО УМВД, подразделений ГСЧС и дорожной службы.

Госавтоинспекция советует водителям во время ухудшения погодных условий воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно на дальние расстояния.