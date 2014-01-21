В Украине ужесточили ответственность за вождение без прав

В Украине усилена ответственность за управление транспортным средством лицом, не имеющим на это право.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, усиление административной ответственности за правонарушение в сфере безопасности дорожного движения, предусмотренное ч.2 и ч.3 ст. 126 КУоАП Украины, закреплено законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и в процессуальные законы по дополнительным мерам по защите безопасности граждан».

Так, за управление транспортом средством лицом, не имеющим прав управления таким транспортным средством, или за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством, гражданам придется оплатить штраф в размере от 850 до 1,7 тыс. грн с оплатным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового.

Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, влечет за собой наложение штрафа от 850 до 2550 грн с оплатным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового.

Рассмотрение дел об указанных административных правонарушениях находится в компетенции судов в соответствии со ст. 221 КУоАП.

Закон вступает в силу с 22 января 2014 года.