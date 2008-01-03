Украина начала Новый год с трех убийств

В первый день Нового 2008 года украинские правоохранители зафиксировали три убийства, совершенные на территории государства.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

За информацию ДСО, всего на протяжении 1 января в органы внутренних дел поступили 1 тыс. 610 заявлений о преступлениях. Принятыми мерами 663 из них были раскрыты «по горячим следам». Среди раскрытых преступлений – 3 убийства, 12 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, 3 разбойных нападения, 20 ограблений, 5 фактов незаконного завладения транспортными средствами.

Также за незаконное хранение оружия задержаны 6 лиц, у которых было изъято охотничье ружье, две единицы самодельного огнестрельного оружия и 40 патронов.

В то же время, за административные правонарушения, совершенные в общественных местах, к ответственности привлечены 847 лиц.