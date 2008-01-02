Во Львове россиянин купил билет до Москвы за фальшивые гривни

В аэропорту “Львов” сотрудники линейного отдела внутренних дел задержали гражданина Российской Федерации, который приобрел билет на самолет в кассе аэропорта, рассчитавшись за него поддельными деньгами.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины во Львовской области, 48-летний гражданин города Долгопрудное (Российская Федерация) в кассах львовского аэропорта приобрел билет на 31 декабря на рейс “Львов-Москва”, рассчитавшись за него фальшивыми деньгами в сумме 600 грн. Милиция сразу задержала мужчину.

По данному факту возбуждено уголовное дело.