В Одессе активисты Евромайдана организовали вертеп (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, на Приморском бульваре, возле памятника Дюку, собралось более 100 человек. Они пели колядки и смотрели вертеп, который показывали представители Украинской греко-католической церкви.

Активисты также угощали всех пришедших горячим чаем и калачами. В параллельном режиме рядом с памятником шла запись желающих отправиться в Киев для участия в мирных акциях протеста.

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Как сообщила УНИАН представитель пресс-службы «Евромайдан-Одесса» Алена Балаба, сегодня юристы обратились в милицию с официальным заявлением о сожжении флага Евросоюза и угрозах активистам, имевшим место вчера во время празднования Рождества.

Как сообщал УНИАН, 7 января в Одессе возле памятника Дюку неизвестные сожгли флаг Европейского Союза на глазах у активистов местного Майдана, праздновавших Рождество. В пресс-службе «Евромайдан-Одесса» также сообщили, что водитель машины угрожал активистам пистолетом.