В Одессе состоялся марш в поддержку столичного Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, к памятнику Дюку на Приморский бульвар пришли около 250 человек.

Участники акции в своих выступлениях призывали поддержать Майдан в Киеве.

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После митинга более 100 человек с флагами Украины и Евросоюза от памятника Дюку прошли маршем через весь центр города - по улице Пушкинской до ее пересечения с улицей Пантелеймоновской. По пути следования к маршу присоединились несколько десятков горожан. В поддержку участников акции многие водители легковых автомобилей сигналили.

Завершился марш на Пантелеймоновской, 64 – возле одного из самых крупных отделений «Сбербанка России» в Одессе. Активисты занесли в отделение импровизированный чек на 15 млрд долл. для Президента РФ Владимира Путина. В частности, на большом листе ватмана было написано «чек», а также «Храните ваши деньги в сберегательной кассе».

Из банковского учреждения выбежал охранник (отделение работает сегодня до 16.00), который принял у протестующих «чек».

Активисты также спели Государственный Гимн Украины.

Как пояснила УНИАН представитель пресс-служба «Евромайдан-Одесса» Алена Балаба, участники акции хотели показать, что «15 млрд долл, выделенные Путиным, демократической стране не нужны».