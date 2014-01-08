Правительство выделит по 100 тысяч гривен семьям погибших при пожаре в Харькове

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул в Харькове во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на территории завода «Хартрон», где сегодня произошел пожар.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в 11:29 в службу спасения «101» поступила информация о пожаре по ул. Академика Просвиры, 1, на территории завода «Хартрон». Пожар возник в пятиэтажном производственном здании, которое арендует на территории завода ООО «Харьковская ювелирная фабрика». Огнем были повреждены 4-й и 5-й этажи здания на площади 250 кв. м. Спасатели предотвратили распространение огня на другие этажи здания. В 12:40 пожар был локализован, в 14:10 ликвидирован. Сейчас проводятся работы по разборке конструкций здания. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются. В результате пожара погибли 8 человек. Еще 22 человека спасателям удалось спасти.

По факту пожара на ювелирной фабрике открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, если оно повлекло гибель людей).