Во Львове угарным газом отравились мать с тремя детьми

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС в Львовской области, 37-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в реанимационное отделение областной клинической больницы. Трое ее детей – две девочки и мальчик, 2006, 2003 и 2001 годов рождения, госпитализированы в реанимационное отделение коммунальной городской детской клинической больницы. По состоянию на 9.00 дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

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