В Харьковской области с отравлением угарным газом госпитализировали двух малышей

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области, в частном доме произошло короткое замыкание электропроводки. Вследствие этого мальчик (2013 года рождения) и девочка (2012 года рождения) отравились угарным газом.

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Их госпитализировали в харьковскую больницу. Из-за отсутствия возгорания на место происшествия пожарных не вызывали. В службу «101» об инциденте сообщил дежурный врач детской клинической больницы №1, куда привезли детей. Состояние малышей оценивается как средней тяжести.