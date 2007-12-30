Президент подписал Закон о госбюджете

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня подписал Закон Украины "О Государственном бюджете на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря парламент 235-ю голосами принял закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты».

Вчера, 29 декабря, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК подписал закон о госбюджете-2008 и направил Президенту.