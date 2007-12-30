Первый магнитно-резонансный томограф появился в Сумской области

Первый магнитно-резонансный томограф (МРТ) в Сумской области приобретен за средства областного бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского областного совета, на приобретение томографа американско-канадского производства из бюджета было выделено почти пять миллионов гривен.

По данным пресс-службы, МРТ должен вступить в строй весной, поскольку для него должно быть подготовлено специальное помещение в областной клинической больнице.

„Установка позволяет проводить серьезные обследования сосудов головного мозга, сосудов тела человека. И это будет прорыв в обследовании и диагностике наших больных в области”, - говорит и.о. главного врача Сумской областной клинической больницы Леонид ГОРОХ.

Сейчас врачи-рентгенологи проходят обучение для работы на магнитно-резонансном томографе.