В Одесской области задержали мужчину с гранатой в руках

Как сообщил УНИАН источник в Главном управлении МВД в Одесской области, в Овидиопольский райотдел поступило сообщение о том, что в селе Надлиманское разгуливает мужчина, у которого в руках предмет, похожий на гранату.

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«В ходе проверки сообщения обнаружен гражданин, 1961 г.р., у которого при личном досмотре нашли и изъяли гранату «Ф-1». При осуществлении дальнейшей проверки у задержанного изъято семь патронов калибра 9 мм и один - калибра 7,62 мм», - сообщили в отделе.

Изъятое направлено на экспертизу.