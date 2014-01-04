В Одесской области задержали мужчину с гранатой в руках
15:41, 04 января 2014Общество
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В Овидиопольском районе Одесской области 3 января задержали мужчину с гранатой «Ф-1» в руках
У мужчины изъяли гранату при личном обыске / Фото : fire.berdyansk.net
Как сообщил УНИАН источник в Главном управлении МВД в Одесской области, в Овидиопольский райотдел поступило сообщение о том, что в селе Надлиманское разгуливает мужчина, у которого в руках предмет, похожий на гранату.
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«В ходе проверки сообщения обнаружен гражданин, 1961 г.р., у которого при личном досмотре нашли и изъяли гранату «Ф-1». При осуществлении дальнейшей проверки у задержанного изъято семь патронов калибра 9 мм и один - калибра 7,62 мм», - сообщили в отделе.
Изъятое направлено на экспертизу.
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