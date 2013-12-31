Тарифы на теплоснабжение для госучреждений снизят на 22%, для бизнеса - на 12%





Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Нацкомуслуг Валерий Саратов. (30 декабря пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг, сообщала, что тарифы на отопление детских садов, больниц и других учреждений бюджетной сферы будут снижены с 1 февраля 2014 года - УНИАН).

«По подсчетам комиссии, снижение стоимости тепловой энергии для объектов бюджетной сферы на 22% позволит сэкономить на протяжении 2014 года около 2 млрд бюджетных средств, приблизительно 1,5 млрд грн — это деньги местных бюджетов», - сказал Саратов.

Также глава ведомства сообщил, что тарифы на теплоснабжение для коммерческих организаций с 1 января в среднем будут снижены на 12% - до 683 грн за Гкал.

По его словам, решение о перерасчете тарифов будет утверждено на внеочередном заседании комиссии 31 декабря, в связи с уменьшением стоимости природного газа для нужд теплокоммунэнерго.

«В структуре среднего тарифа на тепловую энергию для бюджетных и других потребителей стоимость газа составляет около 80%. Если меняется стоимость газа – меняется и тариф», - отметил Саратов.

Он уточнил, что новые, сниженные тарифы на тепло с 1 января будут установлены для 160 крупнейших предприятий теплокоммунэнерго (всего под контролем Нацкомуслуг находится 234 предприятия-лицензиата в Украине – УНИАН), которые охватывают около 85% рынка теплоснабжения страны. Как пояснили в пресс-службе Нацкомуслуг, решение о пересмотре тарифов для остальных предприятий-лицензиатов комиссии также будут приняты в ближайшем будущем.

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Как ранее сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), в связи со снижением цены на импортируемый из России газ на треть до уровня 268,5 долл. за тысячу кубометров, приняла решение снизить с 1 января 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 10% - до 3113 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 29%, до 2448 грн за тысячу кубометров.

17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

В то же время глава правительства Николай Азаров отмечал, что Украина не будет менять свою политику, направленную на уменьшение потребления импортного газа и повышение своей энергоэффективности в связи со снижением Россией цены на газ.

Позднее вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко не исключил снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги вследствие снижения цены российского газа с 1 января 2014 года.