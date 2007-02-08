Сегодня начинается визит Ющенко в Германию

Сегодня начинается рабочий визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Германию. Визит продлится с 8 по 10 февраля.

Как сообщил вчера на брифинге глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, в рамках этого визита завтра, 8 февраля, в Берлине В.Ющенко планирует встретиться с Канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ, после чего запланирована общая пресс-конференция.

Также Президент намерен провести встречу с Генеральным секретарем НАТО Яапом де ХООПСХЕФФЕРОМ.

В субботу, 10 февраля, Президент примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности. Планируется, что В.Ющенко выступит на этом мероприятии.

Президент также встретится в ходе своего пребывания в Мюнхене с Президентом Баварии Эдмундом ШТОЙБЕРОМ.

Кроме того, В.Ющенко планирует посетить мемориальный комплекс «Концентрационный лагерь «Флоссенбург», узником которого был отец Президента Украины Андрей Ющенко.

Как сообщает пресс-служба главы государства, главные темы, которые будут обсуждаться во время встречи, – переговорный процесс относительно нового соглашения «Украина – Европейский Союз», а также двустороннее сотрудничество с Германией с учетом ее председательства в ЕС и G-8