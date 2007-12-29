Начиная с 30 декабря Киевская милиция переходит на усиленный режим несения службы в Новогодние и Рождественские праздники и обещает толерантно относиться к киевлянам и гостям города, которые будут праздновать.

Об этом УНИАН сообщили в ЦОС МВД Украины в городе Киеве.

Согласно информации ЦОС, 31 декабря в Киеве запланировано проведение 9 общегосударственных и общегородских праздников, поэтому к охране общественного порядка будут привлечены 3 тыс. 300 сотрудников милиции и 1 тыс. 350 военнослужащих внутренних войск.

Непосредственно, в Новогоднюю ночь охрану общественного порядка на Майдане Незалежности в Киеве будут осуществлять около 1 тыс. сотрудников МВД и Внутренних войск.

На охрану порядка в районах, где запланировано проведение 20 праздничных мероприятий, будут направлены 560 сотрудников для усиления работы своих коллег.

Также в Новогоднюю ночь будет усилена охрана метрополитена.

В Киевском главке уже создан оперативный штаб, который будет собирать, будет анализировать криминогенную ситуацию в Киеве, созданы также дополнительные следственно-оперативные группы и группы документирования на период праздников. Ожидается, что до 19 января в Киеве приедут около 300 тысяч гостей.

Отдельные задачи поставлены перед сотрудниками ГАИ, которые будут сопровождать и будут обеспечивать беспрепятственный проезд туристических групп.

На Рождество на Майдане Незалежности охрану общественного порядка будут обеспечивать около 500 сотрудников МВД и ВВ.

Особое внимание в праздничные дни будет уделяться реализации пиротехнических изделий. В частности, на сегодняшний день милицией уже проверено 2,7 тысячи торговых объектов, выявлено 133 факта незаконной реализации пиротехники, к админответственности привлечены 129 человек, и из незаконного обращения изъято 7,3 тонны пиротехники.

В то же время уже изъято 3 тыс. 800 елок, которые реализовываются без соответствующего разрешения.