Печерский суд начнет рассмотрение дела Власенко об избиении Окунской 3 января

Об этом УНИАН сообщили в Печерском суде Киева.

Как сообщал УНИАН, Власенко заявляет, что никогда не применял силы против своей бывшей жены Окунской.

«Я никогда не применял какой-либо физической силы против своей бывшей жены, с которой прожил в браке всего два года и уже более пяти лет мы разведены и совсем не общаемся», - сказал Власенко.

По его мнению, Администрация Президента использует Окунскую как инструмент для его физической изоляции и политического уничтожения. При этом Власенко заявил, что дело против него сфальсифицировано полностью, исходя даже из того, что судмедэкспертизу Окунской сделали через пять лет ”после вымышленного избиения”.

По теме: Дочь Власенко рассказала, как папа избил маму (видео)

Также он отметил, что расправа над ним осуществляется «по прямому указанию Януковича под кураторством Андрея Портнова» с целью разрушить защиту Тимошенко.

11 ноября Власенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру и сообщили о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к бывшей жене Окунской. Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст . 125 ( умышленное легкое телесное повреждение ) и ч. 1 ст . 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

12 ноября Печерский райсуд Киева избрал Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс 940 грн. По решению суда, Власенко обязан в течение двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 прибывать в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться. Также суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой заграничный паспорт и другие документы, которые могут дать ему возможность выехать за границу. Суд запретил Власенко покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для выполнения им функций защитника Тимошенко.

13 ноября в пресс - службе Генпрокуратуры сообщили, что Главное следственное управление ГПУ завершило досудебное следствие в уголовном производстве по Власенко.