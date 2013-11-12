Дочь Власенко рассказала, как папа избил маму (видео)

"Крайняя мера защиты, но другого выбора нам не оставили. Еще тогда, в феврале 2011 года наша семья защищалась, как могла. Видео было записано для милиции. Даже дети были готовы говорить Правду, но нас не слышали. Мы с детьми уже 5 лет живем с беспределом со стороны Власенко. Мы устали и просим нас защитить от него по законам Украины. Дата видео 9 февраля 2013 года, сразу после того, как я почти месяц пролежала в больнице. Сразу после этих побоев на глазах Маруси, Власенко, официально ее разудочерил", - написала Окунская.

По теме: СМИ: Власенко отпустили под залог и подписку о невыезде

Напомним, экс-депутату, защитнику экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко вручено извещение о подозрении в неоднократном нанесении телесных повреждений бывшей жене Наталье Окунской. Женщина уверяет, что бывший муж бил ее 4 раза в течение 5 лет.