На соорганизатора харьковского Евромайдана напали с ножом (видео)

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам Пилипец, нападение произошло сегодня около 21:00 возле дома № 29 по улице Иванова в центре города.

Активист отметил, что нападение произошло, когда он один возвращался домой, нападавших было двое. Он добавил, что нападавшие ничего не говорили и ничего не требовали.

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По словам Пилипца, нападавшие распылили в лицо слезоточивый газ, нанесли удары в туловище и лицо, а также нанесли ножевое ранение бедра.

«У меня многочисленные ушибы лица с кровоизлияниями, рук, ног, а также ножевое ранение бедра», - сказал Пилипец.

Активист отметил, что «скорая помощь” не приезжала на место вызова более 20 минут, поэтому он отправился в больницу самостоятельно. Пилипец сказал, что милицию пока не вызвал.