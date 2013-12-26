Первый украинский спутник связи будет запущен на орбиту 27 апреля 2014 года

«Мы выходим на финишную прямую по созданию системы спутниковой связи. Спутник «Лыбидь» делается под эгидой канадцев, но сам спутник собирается в Красноярске в Научно-производственном объединении прикладной механики имени академика Решетнёва. Наши специалисты из Национального космического агентства Украины участвовали в определенном этапе», - сообщил Алексеев.

По его словам, «сейчас, по сути дела, закончена сборка спутника, он поставлен в камеру на термоиспытание, потом спутник ставится на контрольное электрическое испытание, после этого он будет отправлен на орбиту. Заканчивается изготовление ракет, потому что он будет пускаться на ракете «Зенит» с Байконура. У нас есть совместный график с канадцами и россиянами о том, что предварительная дата - это 27 апреля 2014 года - мы должны произвести пуск».

Также Алексеев сообщил: «Мы получили оборудование из Германии для системы управления этим аппаратом. Все оборудование будет монтироваться в Евпатории. Три месяца дается на ввод в эксплуатацию, после это будем пользоваться своим спутником связи, который будет работать на позиции 48 градуса восточной долготы».

Как сообщалось, «Лыбидь» - первый украинский геостационарный телекоммуникационный спутник, предназначенный для формирования Национальной системы спутниковой связи Украины.

Основным подрядчиком и разработчиком полезной нагрузки является канадская компания Macdonald, Dettwiler and Associates corporation. Также MDA должна построить наземную вспомогательную инфраструктуру на территории центра управления полётами в Украине. Контракт был подписан в 2009 году и его стоимость составила 254 млн долларов.

Субподрядчиком выступает ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва, ответственное за спутниковую платформу и конструкцию модуля полезной нагрузки. Кроме того, ИСС осуществляет интеграцию и испытания, доставку на космодром, участвует в предпусковых работах, оказывает услуги по управлению на начальных этапах эксплуатации и проводит орбитальные испытания платформы. Также ИСС обучает персонал наземного комплекса управления «Лыбидь».