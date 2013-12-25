Из-за избиения Черновил утром начнется пикетирование МВД

Об этом сообщили в специально созданной группе в Facebook.

"В последние дни появляется все больше сообщений о нападениях и серьезном физическом давлении на активистов Евромайдана по всей Украине. Сначала бандиты уничтожали транспорт, теперь они стали уничтожать людей. 24 декабря был порезан активист в Харькове, в ночь на 25 декабря подверглась нападению Татьяна Черновил. Неизвестные на джипе подрезали ее машину, вытащили и жестоко избили", – говорится в описании группы.

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Инициаторы пикета сообщают, что есть и другие похожие случаи по всей Украине. "Сначала они били "Беркутом", теперь бьют руками титушок! Нельзя дальше молчать! Министр Захарченко и все МВД должны отвечать за рост криминогенной обстановки. Поэтому утром 25 декабря приходим все на пикетирование МВД", – сообщают организаторы пикета.

Напомним, что журналистка, активистка Евромайдана Татьяна Черновил была избита в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе недалеко от Киева.