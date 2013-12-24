«Евромайдан» сорвал планы ГАИ ввести автоматическую фото-видео фиксацию на дорогах

Анонсированное ГАИ внедрение системы фото-видео фиксации правонарушений в ближайшее время не заработает. Главная причина – отсутствие денег на закупку дорогостоящего оборудования.

«Изначально планировалось запустить систему автоматической фиксации уже в январе 2014 года. В конце декабря должен был пройти тендер среди пяти компаний, - рассказали в главном управлении ГАИ Украины, пишет FirstGear.

«В связи со сложной политической ситуацией в стране, которая сложилась, тендер никто так и не провел. Возникли трудности и с принятием законодательной базы. Во-первых, Верховная Рада была занята другими вопросами, во вторых, в большинстве своем ее работа была заблокирована. Да и внедрение такого серьезного новшества в правила дорожного движения требует определённой подготовки нашего общества. В данный момент оно к этому не готово», - отметили в ГАИ.

По словам руководства Госавтоинспекции, внедрение «писем счастья» неминуемо вызовет волну протестов и скандалов. А на фоне напряженной ситуации в стране это может перерасти в глобальное недовольство.

«Несмотря на это, от идеи автоматической фото-видео фиксации мы не отказываемся. Это европейский путь, а мы идем в Европу», - отметили в ГАИ.

Как сообщалось ранее, ГАИ Украины проводит тестирование целого ряда приборов автоматической фиксации правонарушений. Несмотря на то, что тендер все еще не проводился, Госавтоинспекция уже определилась с компанией, которая будет поставлять в Украину оборудование, - это китайская корпорация Huawei.

Как утверждается, именно китайские комплексы являются самыми передовыми и могут фиксировать не только превышение скорости, но и пересечение двойной сплошной, стоянку в неположенном месте, проезд на красный и другие нарушения правил.