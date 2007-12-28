В начале года Украине обещают снег с морозцем

Завтра в Украине ожидается облачная погода, без существенных осадков, лишь в восточных областях и в Крыму небольшой снег, мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных, восточных областях и в южной части местами туман, гололед, в западной части кое-где сложные отложения гололеда и изморози. На дорогах страны гололедица. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура в западных областях ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза; на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; на юге Крыма ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.

30-31 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Крыму, а днем 31 декабря и в западных областях небольшой снег. В западной и южной части местами туман, изморозь, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, 30 декабря в западных, а 31 декабря в восточных областях и в Карпатах местами 10-15° мороза; днем 0-5° мороза, в Закарпатье, а 30 декабря и Прикарпатье местами 1-3° тепла; в Крыму ночью 2-7° мороза (на Южном побережье 0-3° тепла), днем 1-6° тепла.

1 января в западной части, 2 января в Украине небольшой снег, мокрый снег, в южных и западных областях местами налипание мокрого снега. Температура ночью 5-10° мороза, на востоке и в Карпатах до 16° мороза, днем 1-6° мороза, на крайней западе и юге страны местами 0-2° тепла; на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

В Киеве и области в субботу - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° мороза, днем около 0°; по области ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

30-31 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

1 января - без существенных осадков, 2 января - местами небольшой снег. Температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.