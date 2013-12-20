Украина в затруднительной финансовой ситуации - премьер Ирландии

Об этом ирландский премьер сказал УНИАН в Брюсселе по окончании саммита 28 лидеров Европейского Союза, отметив, что пока не имеет полной информации о планах размещения на бирже Дублина украинских евробондов, которые Россия должна выпустить для предоставления Киеву кредита в 15 миллиардов долларов.

"Похоже на то, что Украина находится в очень затруднительной и тяжелой финансовой ситуации. И она хочет получить деньги от выпуска бондов. До сих пор она платит высокие цены за газ, который она получает из России», - сказал Энда Кенни и отметил: "И этот вопрос (выпуска евробондов) нужно было решать, не откладывая надолго".

О размещении евробондов на бирже в Ирландии сообщил на пресс-конференции в четверг в Москве российский Президент Владимир Путин. Выбор биржи в Ирландии, по словам Путина, было идеей украинской стороны.

Размещение евробондов будет организовано компанией VTB Capital в пользу России. Российский Фонд Национального Достатка намерена заинвестировать в украинские евробонды три миллиарда долларов в этом году и 12 миллиардов в следующем.

Россия планирует получить, по словам Президента Путина, ставку в пять процентов.