Нацкомуслуг не видит причин снижать тарифы на тепло для населения

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг) не видит оснований для пересмотра тарифов на услуги по теплоснабжению для населения из-за снижения стоимости российского газа для Украины, так как при расчете тарифов на теплоэнергию, которая производится для потребностей населения, используется стоимость природного газа украинской добычи.

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Об этом УНИАН сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг) Валерий Саратов.

«Во время расчета тарифов на тепловую энергию, которая производится для потребностей населения, используется стоимость природного газа украинской добычи – вместе с НДС это 163 долл./тыс. куб. м. Как видите, новая стоимость российского газа в 268,5 долл./тыс. куб. м превышает ту, которая используется в настоящий момент. Поэтому в комиссии в настоящий момент отсутствуют основания для пересмотра тарифов на тепловую энергию для населения», - сказал Саратов.

По его словам, снижение тарифов на тепловую энергию для таких категорий потребителей как «бюджет» и «другие», а это бюджетные организации и бизнес-структуры, исходя из заключенных с РФ договоренностей, может составить около 20-25%.

«В стоимость гигакалории тепловой энергии для таких организаций пока еще заложена старая цена природного газа в размере 450 долл./тыс. куб. м. Исходя из достигнутых президентом Украины договоренностей о новой цене на газ, бесспорно, стоимость тепловой энергии должна быть пересмотрена. По нашим предыдущим подсчетам, тарифы на тепловую энергию для категорий потребителей «бюджет» и «другие» могут быть уменьшены приблизительно на 20-25%», - отметил глава Нацкомуслуг.

В то же время, он признал, что пересмотр тарифов - довольно сложный процесс, поэтому новые цены на теплоснабжение для бюджетных организаций и бизнеса могут начать действовать, в лучшем случае, с февраля следующего года.

«Для того, чтобы начать пересчет тарифов для этих категорий, необходимо, во-первых, чтобы Национальная комиссия, которая осуществляет государственную регуляцию в сфере энергетики, установила своими решениями новую цену природного газа, а во-вторых - непосредственный пересчет и установление тарифов нашей комиссией. Из опыта, эта процедура может длиться около месяца. Следовательно, новые тарифы на тепловую энергию могут начать действовать с февраля», - добавил Саратов.

Глава Нацкомуслуг также уточнил, что в структуре себестоимости услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу газовая составляющая отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долл./ тыс. куб. м.