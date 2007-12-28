Черновецкий: сама идея перевыборов будет иметь плохие последствия для столицы
Суета не позволяет сосредоточиться
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что сама идея перевыборов мэра Киева будет иметь плохие последствия для столицы.
Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в интервью газете “Хрещатик”, которая выйдет завтра.
“Сама идея перевыборов будет иметь очень плохие последствия для Киева”, - сказал он, отметив, что не хочет принадлежать к “людям, которые разжигают интриги вокруг этой темы”.
Он напомнил, что он избран на пять лет. Поэтому, по его словам, “вся проблема Украины заключается в том, что у нас суета в связи с выборами-перевыборами не позволяет руководящим органам сосредоточиться на вроде небольших, но очень важных вопросах”. На тех вопросах, от которых в действительности и зависит жизнь города. “Потому что проекты и решения, которые принимает Верховная Рада, правительство, Президент, абстрактные и касаются всей страны, а успех реализации этих проектов, ответственность ложится на плечи местных органов власти”, - отметил городской председатель Киева.